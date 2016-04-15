美国热股：SUNEDISON财报未发现有“重大误报”，但盘初暴跌20%

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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路透4月15日 - 太阳能公司SUNEDISON INC 股价料连续第二日上涨，因一独立审计委员会调查显示，该公司以往财报中并没有“重大误报”。
SUNEDISON周五盘初暴跌20.8%，报0.4632美元，周四收报0.5851美元。(完)
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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 孙茉莉; 审校 母红)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)