纽约期市：原糖期货劲升7%，5月白糖期货到期预计将有少量交割

路透纽约/伦敦4月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五劲升最多7%，上涨近1美分，录得两个月来最大单日涨幅，因全球供应短缺预估被上修、近月合约较次月合约溢价走坚，以及一轮技术性买入信号，提振市场劲涨。

近月白糖升水也走高，5月白糖期货在周五收盘到期，交易商预期将有少量的合约交割。

可可期货收低，但盘中大部份时间上涨，没有对北美可可加工数据低于预期作反应，市场反而担心西非作物前景。咖啡期货几无变动。

糖市方面，交易员称糖商嘉利高(Czarnikow)上修全球糖供应短缺预估，最初支撑糖价脱离被视为超卖的水准，市场是时候修正。

将在本月底到期的5月原糖期货 收涨0.91美分，或6.4%，报每磅15.04美分，盘中劲升7%至15.12美分。原糖升势在结算窗口内加速，因5月/7月原糖升水走宽至最高0.24美分，两日前还是贴水0.31美分。

“价差不断收紧显示需求可能出现或有强劲买盘，”法国兴业银行驻纽约的商品部门董事Michael McDougall说。“我认为买家原本等待原糖跌穿14美分，不得不在今日追入一些，这引发技术性买入。”

交易商表示，交投最活跃的7月合约 升穿关键费波纳奇回档技术位和技术缺口15.04-15.07美分，引发技术性买入。

8月白糖期货 收涨17.60美元，或4.2%，报每吨436.50美元。5月合约 较8月合约LSUK6-Q6溢价在5月合约在收盘到期前升至最高7.50美元。

7月伦敦可可 收低13英镑，或0.6%，报每吨2,197英镑，7月纽约可可 收跌1美元，或0.03%，报每吨2,987美元。

5月罗布斯塔咖啡合约 收涨2美元，或0.13%，报每吨1,525美元。7月阿拉比卡咖啡 收低0.25美分，或0.2%，报每磅1.2485美元。(完)

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