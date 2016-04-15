芝加哥期市：CBOT近月小麦期货收平，美国大平原将迎来降雨

路透芝加哥4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货<0#W:>周五交投震荡后收盘持平，交易商说，远月小麦合约因基金回补空头而收涨。

玉米和大豆走坚提供支撑，不时提振小麦<0#W:>上涨。

不过，美国小麦基本面仍然偏空，包括全球小麦库存创纪录高位和小麦出口市场竞争激烈。

风暴正迫近美国大平原，将为硬红冬麦和春麦种植地带来急需的降雨。降雨预料将持续整个周末以至下周初。

欧洲交易商表示，伊拉克国家谷物局透过标购买入来自澳洲的5万吨小麦。美国小麦在标售中的报价最低。

CBOT-5月小麦 收平在每蒲式耳4.59-3/4美元。本周，CBOT-5月小麦收低1/2美分或0.1%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为205,083口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)