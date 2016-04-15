芝加哥期市：CBOT近月小麦期货收平，美国大平原将迎来降雨

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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路透芝加哥4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货<0#W:>周五交投震荡后收盘持平，交易商说，远月小麦合约因基金回补空头而收涨。
玉米和大豆走坚提供支撑，不时提振小麦<0#W:>上涨。
不过，美国小麦基本面仍然偏空，包括全球小麦库存创纪录高位和小麦出口市场竞争激烈。
风暴正迫近美国大平原，将为硬红冬麦和春麦种植地带来急需的降雨。降雨预料将持续整个周末以至下周初。
欧洲交易商表示，伊拉克国家谷物局透过标购买入来自澳洲的5万吨小麦。美国小麦在标售中的报价最低。
CBOT-5月小麦 收平在每蒲式耳4.59-3/4美元。本周，CBOT-5月小麦收低1/2美分或0.1%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为205,083口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)