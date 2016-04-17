重温稿-美国债市：公债收益率下跌，因经济数据疲弱和避险交易

* 美国公债收益率下跌，因美国经济数据弱于预期 * 工业生产和消费者信心数据弱于预期 * 外国投资者买入美国公债，因避险操作 * 美元、股市和油价下跌提振公债表现 路透纽约4月15日 - 美国公债收益率周五下跌，此前公布的消费者信心和工业生产数据 令人失望，加上原油、股市和美元下跌，刺激公债买需。 美国3月工业生产下降0.6%，跌幅超过预期，在过去七个月里第六个月下跌，而4月美国 消费者信心指数降至9月以来最低水准。这些数据加上之前其他数据，表明美国第一季经济 增长迟滞。 周四，美国政府报告显示消费者物价指数升幅小于预期，而本周稍早公布的美国生产者 物价指数和零售销售数据跌幅均大于预估。 尽管整体经济读数疲弱，但本周公债收益率上升，之前连续两周下跌。 公债价格周五上涨，是“债市对本周被认为是对债市利好的消息最终作出反应的迹象， ”LPL Financial固定收益市场策略师Anthony Valeri说。 “经济数据总体喜忧参半至疲软，通胀数据较弱。我认为，这些均暗示美联储将按兵不 动。” Valeri补充说，公债买盘也可能是投资者在周末产油国在卡塔尔多哈会议举行前建立公 债多头头寸的结果。 以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)国家和非OPEC成员国俄罗斯周日将在多哈召开会议 ，讨论将原油产量冻结在目前的水平附近，以抑制使油价骤降的供应过剩的局面。 伊朗曾表示，将不会参与多哈会议，且市场预期伊朗不会减产。伊朗是主要产油国，该 国的市场份额曾因西方制裁而下降。 分析师表示，投资者对多哈会议的成果期望不高，而且通胀预期下降，支持市场普遍的 避险交易，因美元、原油和全球股市全部下滑。 美元指数 下跌0.2%，一项全球股市指标 下降0.1%，油价 下挫约2%。 指标10年期公债 价格上涨9/32，收益率报1.748%，较周四尾盘下跌超过3个 基点。10年期公债收益率触及1.740%日内低位。 ----------------------1936 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-09/32 (+02/32) 0.734 五年期公债 100-06/32 (+04/32) 1.213 10年期公债 98-28/32 (+09/32) 1.752 30年期公债 98-24/32 (+24/32) 2.560(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)