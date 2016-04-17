重温稿-美国股市：因苹果和能源股下跌而收低，但本周上涨

* 股指在过去九周内第七周收高

* 在产油国会议举行前油价走低

* 苹果下挫，此前报导称iPhone减产

* 金融股下跌，结束五连涨

* 道指小跌0.16%，标普500指数下滑0.1%，Nasdaq指数下跌0.16%

路透4月15日 - 美国股市周五下滑，因油价大跌拖累能源股，且苹果走低打压市场，但主要股指在过去九周内第七周收高。

能源股 是表现最差的板块，下挫1.3%。油价下跌，因交易商和分析师预计周末的主要石油出口国会议对快速消除全球供应过剩帮助不大。

苹果 挫跌2%，对标普500指数和Nasdaq指数带来最大的拖累。日经报导，苹果将继续减少生产iPhone，因销售迟滞。

花旗集团 收跌0.1%，此前该行公布季度盈利大降，花旗是本周最后一家公布业绩的银行。今年表现最差的金融股周五下跌0.3%，结束之前五日连涨的势态。

尽管周五下跌，三大股市本周上涨，为过去九周内第七周收高。

近期股市走势“使投资者停一停，考虑(股市)是否将会在某一点回调，”Wells Capital Management首席投资策略师Jim Paulsen说。

“当考量到今日原油大幅下跌的事实...这让投资人稍作喘息。原油目前仍然是影响股市预期的一个重要因素。”

道琼工业指数 收低28.97点，或0.16%，至17,897.46点；标准普尔500指数 收低2.05点，或0.1%，至2,080.73点；Nasdaq指数 下跌7.67点，或0.16%，至4,938.22点。

标普10大类股中有六大类股上涨，帮助限制了整体跌幅，公用事业类股 领涨，涨幅为0.7%，该类股是今年迄今表现最好的类股。

美国股市今年开局震荡，因担心全球经济，自2月中开始大幅反弹。4月股市持稳，标普500指数现在高于去年收盘点位。

投资者将注意力转移至财报季，下周是业绩发布高峰期，这将是影响市场的下一个主要因素。根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500指数成份股公司第一季业绩下跌7.8%，但疲弱的预期可能会给那些表现好于预期的股票镀上一层金。

“我们已经看到银行股因业绩超过预期而上涨，我认为可能还能看到其它行业也出现这样的行情，因为对第一季业绩太悲观，”Solaris Asset Management首席投资官Tim Ghriskey称。

交易所运营商BATS Global Markets 首日上市后跳涨21.1%，至23美元，该公司为2016年第一家非医疗保健类公司首次公开募股。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66亿股成交，低于过去20日的平均日成交量70亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,606家和1,401家，比例为1.15:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,438家和1,382家，比例为1.04:1。

标普500指数成份股有九只触及52周新高，两只成份股触及新低；有55只Nasdaq指数成份股触及52周新高，18只触及新低。(完)