加拿大股市：受能源股下跌拖累收低，庞巴迪因订单消息而急升

路透多伦多4月15日 - 加拿大主要股指周五下滑，因油价在周末产油国会议举行前下跌，拖累能源股下滑。庞巴迪股价急升，此前报导称，该公司向一家美国航空公司出售最多125架C系列飞机接近达成交易。

庞巴迪 股价触及六个月高位，此前报告称，公司和达美航空(Delta Air Line) 就出售新的C系列飞机接近达成交易，这次是该款飞机迄今最大宗的交易。

庞巴迪股价最初上涨最多17%，报1.79加元，收高5.9%，报1.62加元。

能源股下跌2.3%，和油价一起下滑，因交易商和分析师预计周末的主要石油出口国会议对快速消除全球供应过剩帮助不大。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌31.09点，或0.23%，报13,637.20点。该指数本周上涨1.8%，为逾一个月来表现最好的一周，周三曾触及11月4日来最高水准。