金砖国家：4月15日股汇市收盘纵览

路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月15日(周五)走势纵览。

中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据符合预期未给市场带来兴奋点

香港股市：小幅收低中止七连涨，但周线上扬4.6%创近两个月最佳表现

巴西股市：受政治面因素主导。巴西众议院周日将就总统罗塞夫弹劾案投票表决，外界愈发预期将有三分之二多数赞成弹劾。这推动股市上涨。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.56%，报53,227.739点。

巴西汇市：拉美货币普遍走软，因市场对产油国周末多哈会议成效的质疑，打压大宗商品价格；且巴西央行再度大举干预汇市。雷亚尔兑美元 收报3.5225/40，上日收报3.4745/60。