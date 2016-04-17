金砖国家：4月15日股汇市收盘纵览

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月15日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.15%，报846.7点。
中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据符合预期未给市场带来兴奋点
中国汇市：人民币小幅收升，宏观数据支撑作用午后显现
香港股市：小幅收低中止七连涨，但周线上扬4.6%创近两个月最佳表现
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巴西股市：受政治面因素主导。巴西众议院周日将就总统罗塞夫弹劾案投票表决，外界愈发预期将有三分之二多数赞成弹劾。这推动股市上涨。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.56%，报53,227.739点。
巴西汇市：拉美货币普遍走软，因市场对产油国周末多哈会议成效的质疑，打压大宗商品价格；且巴西央行再度大举干预汇市。雷亚尔兑美元 收报3.5225/40，上日收报3.4745/60。
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南非股市：随新兴市场走势上扬。中国经济数据透露乐观端倪，扶助投资者对风险资产的信心改善，提振此间股市。指标Top-40指数 收盘上涨0.45%，报46,763.08点；大盘综合指数 收盘上涨0.36%，报53,038.91点。
南非汇市：兰特兑美元回落，但本周势将收高
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印度股市：逢假期休市。
印度汇市：逢假期休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.01%，报905.1点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.49%，报480.01点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.51%，报66.447；卢布兑欧元 贬值0.68%，报74.95。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
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