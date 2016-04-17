版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 17日 星期日 15:09 BJT

CFTC报告：COMEX期金4月12日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年4月12日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(504,523口)
    286,341   72,534   46,969  122,181  353,968  455,491  473,471   49,032  31,052
    
    较4月5日变动(未平仓合约：增加30,429口)
    
     22,560     -847    2,319    4,078   28,620   28,957   30,092    1,472     337
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       56.8     14.4      9.3     24.2     70.2     90.3     93.8      9.7     6.2
    
    各类交易商数量(总计为346家)
        172       98       77       43       59      253      198
    (完)
    
  
 (整理 郑茵 审校 张若琪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐