CFTC报告：COMEX期金4月12日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年4月12日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(504,523口) 286,341 72,534 46,969 122,181 353,968 455,491 473,471 49,032 31,052 较4月5日变动(未平仓合约：增加30,429口) 22,560 -847 2,319 4,078 28,620 28,957 30,092 1,472 337 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 56.8 14.4 9.3 24.2 70.2 90.3 93.8 9.7 6.2 各类交易商数量(总计为346家) 172 98 77 43 59 253 198 (完) (整理 郑茵 审校 张若琪)