CFTC报告：NYMEX原油期货4月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月12日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,803,510口) 530,256 241,095 569,566 610,370 889,604 1710192 1700265 93,318 103,245 较4月5日变动(未平仓合约：增加29,736口) -11,460 -10,491 6,395 36,590 27,997 31,525 23,901 -1,789 5,835 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.4 13.4 31.6 33.8 49.3 94.8 94.3 5.2 5.7 各类交易商数量(总计为419家) 133 138 184 96 120 334 360 (完) (整理 郑茵 审校 张若琪)