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市场报道 | 2016年 4月 17日 星期日 15:08 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货4月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月12日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,803,510口)
    530,256  241,095  569,566  610,370  889,604  1710192  1700265   93,318 103,245 
    
    较4月5日变动(未平仓合约：增加29,736口)
    
    -11,460  -10,491    6,395   36,590   27,997   31,525   23,901   -1,789   5,835
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.4     13.4     31.6     33.8     49.3     94.8     94.3      5.2     5.7
    
    各类交易商数量(总计为419家)
        133      138      184       96      120      334      360
    (完)   
    
  
 (整理 郑茵 审校 张若琪)

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