CFTC报告：CBOT大豆期货4月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月12日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(840,936口) 240,811 157,614 147,052 395,480 437,052 783,343 741,718 57,593 99,218 较4月5日变动(未平仓合约：增加68,719口) 25,784 3,647 10,053 33,323 49,553 69,160 63,253 -441 5,466 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 28.6 18.7 17.5 47.0 52.0 93.2 88.2 6.8 11.8 各类交易商数量(总计为624家) 175 192 218 149 202 464 503 (完) (整理 郑茵 审校 张若琪)