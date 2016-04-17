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货币新闻 | 2016年 4月 17日 星期日 15:11 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货4月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月12日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(840,936口)
    240,811  157,614  147,052  395,480  437,052  783,343  741,718   57,593  99,218
    
    较4月5日变动(未平仓合约：增加68,719口)
    
     25,784    3,647   10,053   33,323   49,553   69,160   63,253     -441   5,466
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.6     18.7     17.5     47.0     52.0     93.2     88.2      6.8    11.8
    
    各类交易商数量(总计为624家)
        175      192      218      149      202      464      503
    (完)                   

  
 (整理 郑茵 审校 张若琪)

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