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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 06:24 BJT

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    4月18日当周
    
    4月18日(一)
    0300 韩国L货供额                                2月        --       +8.6%
    
    4月19日(二)
      -- 韩国央行利率决定                           4月      1.50%      1.50%
    2100 韩国生产者物价指数(较上年同期)             3月        --       -3.4%
                              (较前月)                         --        持平
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数             4月        --         正6
    2350 日本出口(较上年同期)                       3月      -6.9%      -4.0%
         日本进口(较上年同期)                       3月     -16.2%     -14.2%
         日本贸易收支(亿日圆)                       3月  顺差8,346  顺差2,428
    
    4月20日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        --  卖超11,753
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   买超1,465
    
    4月21日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月22日(五)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)      4月初值        --        49.1
    
    4月25日当周
    
    4月25日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月25-26日
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季        --       +0.7%
                              (较上年同期)                     --       +3.1% (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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