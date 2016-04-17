日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月18日当周 4月18日(一) 0300 韩国L货供额 2月 -- +8.6% 4月19日(二) -- 韩国央行利率决定 4月 1.50% 1.50% 2100 韩国生产者物价指数(较上年同期) 3月 -- -3.4% (较前月) -- 持平 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正6 2350 日本出口(较上年同期) 3月 -6.9% -4.0% 日本进口(较上年同期) 3月 -16.2% -14.2% 日本贸易收支(亿日圆) 3月 顺差8,346 顺差2,428 4月20日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,753 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,465 4月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月22日(五) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 49.1 4月25日当周 4月25日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月25-26日 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结