澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月18日当周 4月17日(日) 2245 新西兰消费者物价指数(较前季) 第一季 +0.1% -0.5% (较上年同期) +0.4% +0.1% 4月18日(一) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -0.1% 4月19日(二) 暂无重要经济数据公布。 4月20日(三) 暂无重要经济数据公布。 4月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月22日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月25日当周 4月25日(一) 暂无重要经济数据公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王丽鑫)