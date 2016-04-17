澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月18日当周 4月17日(日) 2245 新西兰消费者物价指数(较前季) 第一季 +0.1% -0.5% (较上年同期) +0.4% +0.1% 4月18日(一) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -0.1% 4月19日(二) 暂无重要经济数据公布。 4月20日(三) 暂无重要经济数据公布。 4月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月22日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月25日当周 4月25日(一) 暂无重要经济数据公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王丽鑫)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选