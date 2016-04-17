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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    

    4月18日当周
    
    4月17日(日)
    2245 新西兰消费者物价指数(较前季)          第一季       +0.1%      -0.5%
                     (较上年同期)                           +0.4%      +0.1%
    
    4月18日(一)
    0130 澳洲新车销售                             3月         --       -0.1%
    
    4月19日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月20日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月21日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月22日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月25日当周
    
    4月25日(一)
    暂无重要经济数据公布。(完)  
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 杜明霞；审校 王丽鑫)

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