《全球汇市》产油国冻产协商失败拖累商品货币下跌，日圆上涨

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1293 1.1280 +0.12 +3.99 1.0860 美元/日圆 108.32 108.73 -0.38 -9.96 120.30 欧元/日圆 122.35 122.71 -0.29 -6.22 130.47 美元/瑞郎 0.9663 0.9669 -0.06 -3.54 1.0018 英镑/美元 1.4180 1.4194 -0.10 -3.79 1.4738 美元/加元 1.2949 1.2819 +1.01 -6.43 1.3839 美元/离岸人民币 6.4860 6.4828 +0.05 -1.25 6.5680 澳元/美元 0.7671 0.7719 -0.62 +5.44 0.7275 新西兰元/美元 0.6902 0.6914 -0.17 +1.13 0.6825 澳元/日圆 83.020 83.980 -1.14 -5.25 87.620 新西兰元/日圆 74.620 75.160 -0.72 -8.98 81.980 英镑/日圆 153.63 154.47 -0.54 -13.31 177.22 澳元/新西兰元 1.1093 1.1154 -0.55 +4.02 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/王丽鑫/龚芳; 审校 徐文焰/张涛/杜明霞)
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