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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 06:54 BJT

《全球汇市》产油国冻产协商失败拖累商品货币下跌，日圆上涨

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1293  1.1280  +0.12  +3.99  1.0860
    美元/日圆            108.32  108.73  -0.38  -9.96  120.30
    欧元/日圆         122.35  122.71  -0.29  -6.22  130.47
    美元/瑞郎            0.9663  0.9669  -0.06  -3.54  1.0018
    英镑/美元            1.4180  1.4194  -0.10  -3.79  1.4738
    美元/加元            1.2949  1.2819  +1.01  -6.43  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4860  6.4828  +0.05  -1.25  6.5680
    澳元/美元            0.7671  0.7719  -0.62  +5.44  0.7275
    新西兰元/美元        0.6902  0.6914  -0.17  +1.13  0.6825
    澳元/日圆         83.020  83.980  -1.14  -5.25  87.620
    新西兰元/日圆     74.620  75.160  -0.72  -8.98  81.980
    英镑/日圆         153.63  154.47  -0.54 -13.31  177.22
    澳元/新西兰元     1.1093  1.1154  -0.55  +4.02  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/王丽鑫/龚芳; 审校 徐文焰/张涛/杜明霞)

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