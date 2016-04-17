美国与加拿大经济指标预测--4月18日-4月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月18日当周 4月18日(一) 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 59 58 4月19日(二) 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 120 117.7 建筑许可(较前月) -- -2.2% 房屋开工年率(万户) 117 117.8 房屋开工(较前月) -- +5.2% 4月20日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 520.2 抵押贷款再融资指数 -- 2,122.0 30年期抵押贷款利率 -- 3.82% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 -0.3% 持平 1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 529 508 4月21日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月16日当周 -- 25.3 四周均值(万人) -- 26.5 续请失业金人数(万人) 4月9日当周 -- 217.1 1230 美国全国活动指数 3月 -- 负0.29 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 正8.0 正12.4 1300 美国房屋价格(较前月) 2月 -- +0.5% (较上年同期) -- +6.0% 房屋价格指数 -- 230.7 1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.4% +0.1% 4月22日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.6% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.4% 央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.9% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.8% +2.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.5% +1.2% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 52.0 51.5 4月25日当周 4月25日(一) 1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 52.7 51.2 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 4月 -- 负13.60 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 白云)