欧洲经济指标预测--4月18日-4月25日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月18日当周 4月18日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月19日(二) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 2月 -- 盈余63 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余254 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 456 0900 德国ZEW经济景气判断指数 4月 正8.0 正4.3 现况指数 正50.6 正50.7 4月20日(三) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.2% -0.5% (较上年同期) -2.9% -3.0% 0830 英国请领失业金人数(千人) 3月 减少10.0 减少18.0 按ILO标准计算的失业率 截至2月的三个月 5.1% 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.1% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.2% +2.2% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 正2.5 4月21日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差40.71 0645 法国企业景气指数 4月 -- 101 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 55 64.85 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 0.5 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.2% -0.4% (较上年同期) +4.4% +3.8% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.4% -0.2% (较上年同期) +3.8% +4.1% 1145 欧元区指标再融资利率 4月 0.00% 0.00% 欧元区存款利率 负0.4% 负0.4% 1400 欧元区消费者信心指数 4月初值 负9.5 负9.7 4月22日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 49.6 服务业PMI -- 49.9 综合PMI -- 50.0 0730 德国Markit制造业PMI 4月初值 51.0 50.7 服务业PMI 55.0 55.1 综合PMI -- 54.0 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 51.8 51.6 服务业PMI 53.3 53.1 综合PMI 53.3 53.1 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 2月 -- +0.7% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 2月 -- +1.0% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.3% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 2月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.8% 4月25日当周 4月25日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 -- 106.7 现况指数 -- 113.8 预期指数 -- 100.0 1000 英国CBI总工业订单差值 4月 -- 负14(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结