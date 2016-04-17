《中国报摘》--中国证券报4月18日

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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* 头版头条:
--中国证监会主席刘士余指出，作为资本市场重要的参与主体，证券公司、基金公司等机构要稳健经营，规范管理，提升内控水平，培育公司文化，打造百年老店
* 其他:
--业内人士表示，2016年是中国互联网金融规范发展元年，也是行业的风险集中暴露期。预计监管重点包括资金池风险、典型自融风险、违规金融杠杆业务风险等，互联网金融行业将回归平稳。
--财政部部长楼继伟表示，今年中国将继续实施积极财政政策并加大力度，扩大财政赤字，进一步减税降费，支持去产能、去库存，重点是支持钢铁和煤炭等困难行业去产能，培训和安置失业工人。
--中国人民大学宏观经济论坛团队发布报告认为，今年一季度中国各项宏观经济指标明显改善，但经济下行风险依然很大。主要价格指标回暖，经济景气指数回到扩张区域，但由于需求力量的支撑不足，经济尚未摆脱通货紧缩风险。
--金隅股份 以现金认购冀东集团新增注册资本及/或受让冀东集团原股东持有的冀东集团股权，使得金隅股份持有冀东集团的股权比例不低于51%；冀东水泥 以向金隅股份及/或冀东集团非公开发行A股股份的方式购买金隅股份及/或冀东集团持有的水泥及混凝土等相关业务、资产并募集配套资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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