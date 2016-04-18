《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月18日

路透香港4月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7 547港元 ) 美国股市周五下滑，道琼工业指数 收低28.97点，或0.16%，至17,897.46点；因油价大跌拖累能源 股，且苹果走低打压市场，但主要股指在过去九周内第七周收高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.490 -1.93 30245 9.499 -2.38 中国铝业 8.650 -1.14 1804 2.683 -0.99 中国移动 57.490 -0.16 187299 89.164 -0.76 中国人寿 12.570 -2.48 280876 19.495 -1.24 中石油 67.730 -1.81 27881 5.252 -1.46 中石化 67.810 -2.96 27841 5.258 -0.97 汇丰控股 31.920 -0.06 2629474 49.506 0.42 中电信 54.660 -1.21 6566 4.239 -0.50 中国联通 12.890 -1.15 73044 9.996 -0.04 兖州煤业 5.960 -2.77 3025 4.622 -1.03 华能国际 35.540 -3.48 12488 6.890 -0.58 南方航空 33.160 -2.84 2656 5.143 -1.48 东方航空 29.450 -2.26 3600 4.568 0.16 中芯国际 4.430 -1.77 3300 0.687 -0.43 (完) (整理 梁慧仪)