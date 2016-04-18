版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 08:10 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月18日

路透香港4月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7
547港元 )
    
    美国股市周五下滑，道琼工业指数 收低28.97点，或0.16%，至17,897.46点；因油价大跌拖累能源
股，且苹果走低打压市场，但主要股指在过去九周内第七周收高。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              122.490     -1.93       30245       9.499       -2.38
 中国铝业                            8.650       -1.14       1804        2.683       -0.99
 中国移动                            57.490      -0.16       187299      89.164      -0.76
 中国人寿                            12.570      -2.48       280876      19.495      -1.24
 中石油                              67.730      -1.81       27881       5.252       -1.46
 中石化                              67.810      -2.96       27841       5.258       -0.97
 汇丰控股                            31.920      -0.06       2629474     49.506      0.42
 中电信                              54.660      -1.21       6566        4.239       -0.50
 中国联通                            12.890      -1.15       73044       9.996       -0.04
 兖州煤业                            5.960       -2.77       3025        4.622       -1.03
 华能国际                            35.540      -3.48       12488       6.890       -0.58
 南方航空                            33.160      -2.84       2656        5.143       -1.48
 东方航空                            29.450      -2.26       3600        4.568       0.16
 中芯国际                            4.430       -1.77       3300        0.687       -0.43
 (完)

 (整理 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐