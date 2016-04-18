中港个股：金隅股份拟控股冀东集团，并将水泥等业务注入冀东水泥

路透上海4月18日 - 中国水泥和地产商--北京金隅股份有限公司 周日晚间公告称，拟与冀东发展集团进行战略重组，成为后者控股股东；金隅股份及/或冀东集团并拟将水泥及混凝土等相关业务注入唐山冀东水泥 。

公告显示，该公司与唐山市国资委、冀东集团签署重组框架协议。冀东水泥、ST冀装 同时公告，根据框架协议，本次重组完成后，公司实际控制人将由唐山市国资委变更为北京市国资委。

金隅股份将以现金认购冀东集团新增注册资本及/或受让冀东集团原股东持有的冀东集团股权，使得金隅股份持有冀东集团的股权比例不低于51%。金隅股份将向冀东集团预付30亿元人民币，其中10亿元为股权重组的定金，剩余预付资金为股权重组的预付款。

冀东水泥以向金隅股份及/或冀东集团非公开发行A股股份的方式（具体可以包括发行股份或发行股份与支付现金相结合等方式），购买金隅股份及/或冀东集团持有的水泥及混凝土等相关业务、资产并募集配套资金。 金隅股份称，和冀东集团拟实施战略重组，有利于化解区域过剩产能，优化区域产业结构和布局，促进区域水泥行业健康有序发展，推动区域性资源整合，促进区域性生态文明建设，提升盈利能力、竞争实力及可持续发展能力。