中港个股：金隅股份拟控股冀东集团，并将水泥等业务注入冀东水泥

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透上海4月18日 - 中国水泥和地产商--北京金隅股份有限公司 周日晚间公告称，拟与冀东发展集团进行战略重组，成为后者控股股东；金隅股份及/或冀东集团并拟将水泥及混凝土等相关业务注入唐山冀东水泥 。
公告显示，该公司与唐山市国资委、冀东集团签署重组框架协议。冀东水泥、ST冀装 同时公告，根据框架协议，本次重组完成后，公司实际控制人将由唐山市国资委变更为北京市国资委。
金隅股份将以现金认购冀东集团新增注册资本及/或受让冀东集团原股东持有的冀东集团股权，使得金隅股份持有冀东集团的股权比例不低于51%。金隅股份将向冀东集团预付30亿元人民币，其中10亿元为股权重组的定金，剩余预付资金为股权重组的预付款。
冀东水泥以向金隅股份及/或冀东集团非公开发行A股股份的方式（具体可以包括发行股份或发行股份与支付现金相结合等方式），购买金隅股份及/或冀东集团持有的水泥及混凝土等相关业务、资产并募集配套资金。 金隅股份称，和冀东集团拟实施战略重组，有利于化解区域过剩产能，优化区域产业结构和布局，促进区域水泥行业健康有序发展，推动区域性资源整合，促进区域性生态文明建设，提升盈利能力、竞争实力及可持续发展能力。
金隅股份、冀东水泥和ST冀装三公司4月6日起集体停牌，停牌前金隅A股收报9.11元，冀东水泥收报10.90元。金隅股票和ST冀装将于今日起复牌，而冀东水泥则因筹划重大资产重组事项继续停牌。（完） (发稿 李铮; 审校 张喜良)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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