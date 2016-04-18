《中国重要政经日程》--4月18日-9月5日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
=============================今日重要政经日程==========================
4月18日（周一）
*--下午3时 国务院新闻办举行吹风会，请中国地震台网中心主任潘怀文，预报部主任、研究员蒋海昆介绍如何看待近期全球地震多发的态势等情况，并答记者问。
*--中俄印外长第十四次会晤在莫斯科举行，外交部长王毅将率团出席。
=============================近期重要政经日程==========================
4月19日（周二）
*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家知识产权局局长申长雨、国家工商行政管理总局副局长刘俊臣、国家版权局副局长阎晓宏介绍2015年中国知识产权发展状况，并答记者问。
4月21日（周四）
--第四届中国（上海）国际技术进出口交易会在上海世博展览馆举行，至23日。
4月22日（周五）
--国务院副总理张高丽出席在纽约联合国总部举行的《巴黎协定》高级别签署仪式，并将代表中国签署《巴黎协定》。
4月27日（周三）
--亚信第五次例行外长会议北京举行，至28日。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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