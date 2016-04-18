《中国报摘》--其他报纸重要消息4月18日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
**上海证券报**
--亚泰集团 拟以不低于4.7元人民币／股的价格向包括关联方金塔投资在内的不超过十名特定对象发行不超过7.31亿股，募集资金不超过34.35亿元，用于亚泰医药产业园项目、建筑制品产业园项目等。如本次定增获足额认购，且公司第一大股东长春市国资委不参与定增，则其持股比例将降至8.86%，对公司的控制权将进一步摊薄。
--沈阳机床 拟以15.96元／股为底价向不超过十名特定对象非公开发行不超过1亿8,796.99万股，募资总额不超过30亿元，用于智能机床产业化升级项目等。
**东方早报**
--晨鸣纸业 拟定向增发不超过10.62亿股，募集资金不超过80亿元，将用于投资年产40万吨漂白硫酸盐化学木桨项目。
--*ST八钢 与宝钢集团签订重组框架协议，初步方案为发行股份和／或支付现金购买资产，拟注入公司的资产初步确定为宝钢集团工业气体业务或资产。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选