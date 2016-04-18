《中国报摘》--其他报纸重要消息4月18日

--亚泰集团 拟以不低于4.7元人民币／股的价格向包括关联方金塔投资在内的不超过十名特定对象发行不超过7.31亿股，募集资金不超过34.35亿元，用于亚泰医药产业园项目、建筑制品产业园项目等。如本次定增获足额认购，且公司第一大股东长春市国资委不参与定增，则其持股比例将降至8.86%，对公司的控制权将进一步摊薄。