《香港报摘》--经济日报4月18日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
* 要闻版头条：
--内地首季经济企稳，扫除市场对硬着陆的忧虑，投资气氛明显好转。投资界认为，港股升势仍需成交配合，不排除恒指在22,000点前或出现健康调整，中线则憧憬深港通等政策消息。部分基金预期，深港通有望于未来两月宣布。
* 其他：
--5月南下基金将成业界的主战场，共管理近300亿元人民币的七只产品互打对台，包括刚获放行的＂建信优选成长混合型证券投资基金＂，建信将力争下月上旬登场。
--安东油田服务 公告指，与深圳上市公司华油惠博普科技 达成初步合作意向，通过向该公司转让伊拉克子公司40%股份的方式，引入华油惠博普科技作为伊拉克市场采油运行管理及EPC业务的战略合作伙伴。双方就此项交易初步拟定的对价金额约为7亿元人民币，年内完成所有款项支付。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选