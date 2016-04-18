《香港报摘》--经济日报4月18日

* 要闻版头条：

--内地首季经济企稳，扫除市场对硬着陆的忧虑，投资气氛明显好转。投资界认为，港股升势仍需成交配合，不排除恒指在22,000点前或出现健康调整，中线则憧憬深港通等政策消息。部分基金预期，深港通有望于未来两月宣布。

* 其他：

--5月南下基金将成业界的主战场，共管理近300亿元人民币的七只产品互打对台，包括刚获放行的＂建信优选成长混合型证券投资基金＂，建信将力争下月上旬登场。

--安东油田服务 公告指，与深圳上市公司华油惠博普科技 达成初步合作意向，通过向该公司转让伊拉克子公司40%股份的方式，引入华油惠博普科技作为伊拉克市场采油运行管理及EPC业务的战略合作伙伴。双方就此项交易初步拟定的对价金额约为7亿元人民币，年内完成所有款项支付。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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中国报摘