《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月18日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
*工商时报：
--货物税将有重大改革。知情人士透露，新政府已规划，油、气、水泥类等货物税以往是依照〞重量〞作为税基，未来拟师法〞能源税〞精神，改依排碳量多寡为税基计算课征税负。
--银行打“亚洲盃”，除了并购、设点，也积极展开抢客大战，多家银行今年都针对中小企业客户举办东协投资讲座。继中信银的菲律宾投资讲座、国泰世华银的聚焦印尼论坛，永丰银20日也将与中华经济研究院东南亚协会合办前进东协投资及贸易实务讲座。
*经济日报：
--联电 扩大记忆体布局，规划与大陆泉州市政府合作，在泉州兴建12寸晶圆厂，切入利基型记忆体代工。据悉，联电内部已成立专案小组，扩大招募记忆体研发工程师，将先在南科设立小型试产线，全力抢进大陆记忆体市场商机
--香港首富李嘉诚近期悄悄来台湾投资，日前透过旗下投资公司维港投资入股台湾专攻声音科技的新创公司〞Ambidio〞之后，李嘉诚投资的香港五龙电动车也宣布斥资20亿台币参与F-立凯 增资取得21.8%股权。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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