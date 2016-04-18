国际油市：油价大跌5%，因主要产油国限产会议失败

大约18个国家，包括非OPEC产油国俄罗斯在内，在卡塔尔首都多哈举行会议。外界原本预期这次会议能通过一项协议，把产量稳定在1月的水平上直到2016年10月。

但最终未能达成协议，因沙特要求伊朗加入协议，尽管各国呼吁沙特挽救该协议并帮助提振原油价格。

“未能达成协议从心理角度来说不利。这显示各方无法进行合作，”咨询机构PIRA的创始人兼执行董事长Gary Ross说。

该结果将重燃石油产业的担忧，害怕主要产油国再度掀起市场份额战，尤其是沙特威胁称如果不能达成冻产协议，将大幅提高产量。

Energy Aspects的Amrita Sen说，这样的结果“对市场信心会产生绝大的负面影响，尤其是之前外界对达成协议的期望如此之高。”

巴克莱在研究报告中表示，“该备受期待的会议曝露出沙特和伊朗之间的政治裂痕，最终毁了该协议。”

其并称，因此，布兰特原油第二季可能平均为每桶36美元，因全球供应过剩持续未减轻。

巴克莱并称，“这次会议及其结果本应让外界有信心，油市恢复平衡触手可及，且在主要产油国之间为未来的合作和协同行动建立起信任。从这方面来看，这次会议彻底失败。”(完)

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