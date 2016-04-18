中港个股：晨鸣纸业拟定增募资至多80亿，投入木浆项目及增资晨鸣租赁

路透上海4月18日 - 中国大型造纸企业--山东晨鸣纸业集团股份有限公司 周六公告称，拟向包括控股股东晨鸣控股在内的特定投资者非公开发行A股股票，募资至多80亿元人民币，投向年产40万吨木浆项目、增资晨鸣租赁以及补充流动资金。

晨鸣纸业 公告指出，本次发行的股票数量为至多10.624亿股，晨鸣控股作为公司控股股东，拟以不少于20亿元认购本次非公开发行的股份。

该公司表示，本次发行后，将淘汰现有落后产能的制浆能力，采用新技术、新工艺及先进的装备，在保护环境中谋求发展；增资晨鸣租赁项目符合公司战略发展的需要，有利于优化上市公司业务结构，提升公司抗风险能力。

不过本次募资投入项目的效益需在未来一段时间逐步体现。因此本次发行完成后，公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，投资者面临即期回报被摊薄的风险；未来随着募集资金投资效益逐步体现，公司的每股收益和净资产收益率将逐步回升。

晨鸣纸业因有重大事项待披露，A股和B股自4月11日起停牌，停牌前A股收报8.80元。（完）

参看公告细节，请点选深圳证券交易所网站 here (发稿 边竞；审校 张喜良)