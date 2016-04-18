《香港报摘》--信报4月18日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
* 要闻版头条：
--面对全球经济增长放缓，银行贷款更为审慎。消息指，商务及经济发展局局长苏锦梁近日罕有去信本港银行，希望银行支持中小企。中小企业界人士证实，今年向银行借贷较以往困难，担心情况持续，可能会出现中小型企业倒闭潮。
* 其他：
--拥有2010/11年至2018/19年度英超足球在中国内地独家播映权的新英体育，将借壳文化传信 。据港交所网页，文传本月6日停牌，当日引入新英体育董事长李建光作为主要股东，持股比例471.79%（按未经扩大股本计）。
--新世界发展 2012年起投资7亿港元翻新旗下愉景新城商场，并冠以新品牌＂D．Park＂，把商场化身为儿童购物乐园。集团执行副主席兼联席总经理郑志刚表示，本地客消费表现保持平稳，该商场本地客数目占90%以上，足够支撑商场生意。
--新鸿基地产 执行董事郭基煇透露，将积极推展马湾公园第二期工程，但受制于寮屋和土地占用问题而未能取得所需土地，加上近年建筑费持续上升，预计第二期最终开支将增至4-5亿港元，较2011年估算的3.5亿港元高出逾三成。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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