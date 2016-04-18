《香港报摘》--信报4月18日

* 要闻版头条：

--面对全球经济增长放缓，银行贷款更为审慎。消息指，商务及经济发展局局长苏锦梁近日罕有去信本港银行，希望银行支持中小企。中小企业界人士证实，今年向银行借贷较以往困难，担心情况持续，可能会出现中小型企业倒闭潮。

* 其他：

--拥有2010/11年至2018/19年度英超足球在中国内地独家播映权的新英体育，将借壳文化传信 。据港交所网页，文传本月6日停牌，当日引入新英体育董事长李建光作为主要股东，持股比例471.79%（按未经扩大股本计）。

--新世界发展 2012年起投资7亿港元翻新旗下愉景新城商场，并冠以新品牌＂D．Park＂，把商场化身为儿童购物乐园。集团执行副主席兼联席总经理郑志刚表示，本地客消费表现保持平稳，该商场本地客数目占90%以上，足够支撑商场生意。

--新鸿基地产 执行董事郭基煇透露，将积极推展马湾公园第二期工程，但受制于寮屋和土地占用问题而未能取得所需土地，加上近年建筑费持续上升，预计第二期最终开支将增至4-5亿港元，较2011年估算的3.5亿港元高出逾三成。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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