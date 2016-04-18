金属期市：期铜跟随油价下跌，此前多哈谈判未能达成冻产协议

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周日未能达成冻产协议，此前沙特要求伊朗加入协议。
智利中部豪雨，促使全球矿商英美资源集团 和智利国家铜业公司(Codelco)暂停两座大型铜矿的运营，这两处铜矿合计年产能88万吨。
20国集团(G20)成员国的财金领袖周五称，近期金融市场的复苏使他们感到鼓舞，但同时亦警告全球经济增长“依然温和且不均衡”，以大宗商品为经济基础的经济体表现疲软，仍带来威胁。
中国一季度经济增速微降至6.7%的七年新低，但3月各经济指标全面由枯转荣，经济短周期筑底企稳基本确立。
美国商品期货交易委员会周五数据显示，4月12日止当周，对冲基金及投资顾问和经理人铜仓位在2月以来首次转为净空头，并加大金银的多头押注。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 戴素萍)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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