《香港报摘》--其他报纸重要消息4月18日

* 明报：

--由建筑师、测量师组成的优化土地发展程序工作小组，去年11月向地政总署等提交的优化地政总署审批程序建议后，消息人士指，地政总署拟推行两项措施回应业界诉求。立法会议员谢伟铨（建筑、测量及都市规划界）表示，优化建议获初步成果，估计相关建议未来全面推行下，物业发展年期应可缩短至少七至八个月。

* 苹果日报：

--马来西亚最大银行马来亚银行（Maybank）环球银行业务主管Feisal Zahir表示，中国推行＂一带一路＂政策，与东盟（ASEAN）的贸易关系日趋紧密，拓展大中华区版图有利该行捕捉区内增长潜力。该行刚于深圳设立中国第四间分行，未来亦不排除任何，包括来港收购的机会。

* 东方日报：

--周大福 执行董事郑志刚指，高单价产品销情出现倒退，集团正研究针对本地年轻客户推出平价首饰，同时会因应市况更换店舖位置、缩减舖面及关闭部分店舖，但未研究是否需要裁员。

* 星岛日报：

--中国连锁超市联华超市 董事长叶永明表示，2016年的零售市道难乐观，公司重点工作为降低成本以及扩大销售；便利店的业态受惠城镇化的发展，前景乐观。

* 文汇报：

--香港工业总会名誉会长、香港生产力促进局主席刘展灏表示，近期出口业界的订单表现疲弱，且差过预期，预料今年全年的出口将较去年进一步放缓。（完）