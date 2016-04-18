港报社评：中央与港府，须牵头促＂人和＂--经济日报4月18日

全国人大委员长张德江下月访港，据悉主调是经济。本港经济阴霾日重，尤需集中搞好经济，惟从昨日机场抗议可见，缺乏＂人和＂难凝聚市民，北京和港府都有需要牵头推动人和。

主管港澳政策的全国人大委员长张德江下月首次访港，出席＂一带一路＂高峰论坛。由于本港政治日趋紧张、港独声音开始出现，各界关注张德江会否在政治方面有所示意。惟据本报了解，他此行主调是经济，关注点是香港升级转型，故不会太政治化。

香港迪士尼乐园上周五宣布裁员数十人，正如本栏指出，凸显的是旅游与零售业的寒冬将维持相当一段时间；加上外围经济走弱继续拖累本港出口，本港经济与就业有阴乾的风险，失业率可能缓步攀升。从中长期看，本港经济缺乏新引擎，就算外围经济企稳，香港经济增长亦可能仅低位横行，将在区域竞赛中落后，市民生活水平亦难较快改善。

本港经济不是没有契机，除国家的十三‧五规划大举推动服务业与创新，香港可乘风启航外，＂一带一路＂更让本港金融等环节辐射至沿綫国家，令本港经济背靠祖国之余，加强面向亚洲以至国际，提升金融与经济的国际地位。但这有一个前提，就是香港能紧握机遇，而非失诸交臂，这则需要港人减少政治化与内耗、集中力量发展经济。

不幸的是，单从机场行李事件持续发酵至昨日机场有逾1,500人抗议，可见本港要从政治风波抽身，谈可容易。惟从本港前途着想，总须迎难而上，个中关键是由谁推动大家减低斗争之心，尽量求同存异，推动＂人和＂。港人尤其政党当然有责任，更应反思单是对抗并无出路，但他们既无公权力且人多口杂，从政治现实难望他们牵头推动和解。那重任就落在中央与港府包括特首身上。

平情而论，中央对港的政改白皮书所定框架，与港人期望落差太大，令中间温和派被认为是死胡同，激进甚至港独声音更为抬头，中港矛盾加剧令本港社会更政治化。另一方面，特首与港府虽已表明将注意力转向经济与民生，惟其施政、手腕、危机处理等多方面亦令各种矛盾火上加油。

这样的恶性循环有需要煞住，现时考验的是中央与港府的政治视野、胸襟与手腕，能否在复杂环境下带头释出善意，争取大多数港人接受，减少纷争，尽快迈出推进经济的脚步。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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