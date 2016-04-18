永安期货：中国期指市场多空转换加快，后市波动预计进一步加剧

以下内容节选自4月18日的《期货日报》：

在经济预期持续改善的情况下，上周市场继续温和上扬，上证综指逼近3100点整数关口。同时，市场分化现象消退，期指三个品种全部上涨，且涨幅相当，IF、IH及IC主力合约当周涨幅分别为2.33%、2.42%及2.39%。基差方面，伴随市场情绪继续回暖，期指主力合约负基差持续修复，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水34.6、9.1及169.8点，较前一周明显收窄。

主力持仓方面，虽然期指三个品种前20名主力看多情绪不减，但各品种持仓变化略有不同。其中IF多空主力双双减仓2000余手，净多持仓微增31手，至610手；与IF类似，IH多空持仓也有不同程度下滑，但空头减仓力度更甚，当周持仓减少750手，为多头减仓幅度3倍，净多持仓增至614手；IC主力持仓表现不同，多头小幅减仓107手，空头增仓158手，净空持仓较前一周五增加265手，至531手。(完)

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