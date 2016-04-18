期货日报：郑商所易盛农期指数强劲回升，权重品种发力

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
以下内容节选自4月18日的《期货日报》：
上周，易盛农期指数在权重品种的带动下强劲走高，截至4月15日，易盛农期指数报收于1,007.39点，较前一周上涨27.66点。
权重品种方面，菜粕止跌反弹，沿海进口菜籽压榨菜粕价格在1,880—2,000元/吨，较前一周上涨40—90元/吨，成交稍有好转。受益于对冲基金和其他资金的涌入，上周美豆大涨，进而带动豆粕、菜粕大幅上扬。随着后期国内气温进一步回升，水产养殖需求将慢慢改善，菜粕后期或易涨难跌。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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