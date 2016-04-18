期货日报：郑商所易盛农期指数强劲回升，权重品种发力

以下内容节选自4月18日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数在权重品种的带动下强劲走高，截至4月15日，易盛农期指数报收于1,007.39点，较前一周上涨27.66点。

权重品种方面，菜粕止跌反弹，沿海进口菜籽压榨菜粕价格在1,880—2,000元/吨，较前一周上涨40—90元/吨，成交稍有好转。受益于对冲基金和其他资金的涌入，上周美豆大涨，进而带动豆粕、菜粕大幅上扬。随着后期国内气温进一步回升，水产养殖需求将慢慢改善，菜粕后期或易涨难跌。(完)

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