港报社评：及早消除＂铅祸＂忧虑--星岛日报4月18日

学费之高在全港数一数二的哈罗国际学校，人造草地球场被验出含铅以及两种可能抑制免疫系统的化学品。本港不少学校和体育场地都有用人造草皮，而政府、公屋甚至私人屋苑的儿童康乐设施，所用的安全地垫的用料亦可能含有铅等重金属，哈罗事件难免触动不少家长的敏感神经。 今次抽取人造草皮样本去化验的，不是哈罗校方，而是学生家长。化验结果远未及化验所设定的上限标准，因此被视为及格。不过，家长群组仍然议论纷纷。校方为令家长安心，除了强调这块人造草地，是根据国际足球协会所定规格和指引而安装，取得最高级别认证之外，还会安排供应商把场地胶粒样本，再送去法国的国际足协认可化验室，进一步分析。 由于天然草地球场保养成本高又复杂，本港不少运动场地都改用人造草地，现时较普遍的第三代人造草地，面皮有很多胶粉和胶粒 ，例如跑马地和九龙仔运动场内的草地，不少使用者有胶粒黏身的经验。 为了环保，这些胶粒不少是循环再用废弃汽车轮胎作为原料，自从美国爆出这些用料可能含有铅、苯等重金属，华盛顿大学女子足球教练指有63个守门员向她反映生癌后，这类用料是否安全，受到普遍关注，国际足协要求所有人造草地用料，不能内含有毒物质。 面层不含胶粒胶粉的第四代人造草皮应运而生，问题是胶粒胶粉的作用是增加与天然草皮的仿真程度，令草地不会啜吸着胶鞋，第四代少了有毒物质却解决不了＂啜鞋＂问题，难保运动员不会因此扭伤脚。国际足协为免在安全问题上顾此失彼，到现在仍未就第四代人造草地确立认证标准。 废车胎胶粒除了应用在人造草地，还广泛用在各种游乐场所的安全地垫，康乐文化署和房屋署，早已用来取代儿童游乐设施的沙池，而部分私人屋苑亦用作室内室外的儿童游乐设施。 这些地垫让人觉得比沙地清洁安全，不过，胶质欠透风而比较局热，夏天日晒下有时候甚至高于人体温度，而且所用胶粒的含毒情况同样惹人关注。官员曾经解释：为免安全地垫释放有毒粉尘，这些废车胎胶粒只会用作底层物料，面层则由合成橡胶制成。家长则担心万一面层使用日久而破裂，会否造成有毒物质外泄。 早前的＂铅水＂风波，反映今天港人有相当高的安全意识和要求，尤其是涉及下一代身体健康和智力发展，更加紧张万倍。 哈罗为了维持家长信心，不是仅仅拿出以往做过的措施和取得的认证，而是进一步再抽取样本去化验。政府为免＂铅水＂风波重演，同样需要多管齐下，透过解释和化验数据，来让家长和众多康乐设施使用者安心。（完）