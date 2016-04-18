期货日报：外盘带动上期有色金属指数整体走高

国内数据超级周之际，IMF发布的《世界经济展望》报告显示，今年全球经济预计增长3.2%，2017年预计增长3.5%，IMF下调对全球各经济体的经济增长预期，唯独将中国未来两年经济增长预期上调0.2个百分点，分别升至6.5%和6.2%。