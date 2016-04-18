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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 08:54 BJT

期货日报：外盘带动上期有色金属指数整体走高

以下内容节选自4月18日的《期货日报》：

国内数据超级周之际，IMF发布的《世界经济展望》报告显示，今年全球经济预计增长3.2%，2017年预计增长3.5%，IMF下调对全球各经济体的经济增长预期，唯独将中国未来两年经济增长预期上调0.2个百分点，分别升至6.5%和6.2%。

　　上周，受宏观面利好以及外盘强势走高带动，上期有色金属指数周涨幅为3.54%，反弹74.57点，报收于2183点。铜、锌、镍、铝均大幅反弹，预计后市上期有色金属指数将继续上扬。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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