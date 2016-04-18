期货日报：外盘带动上期有色金属指数整体走高

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
以下内容节选自4月18日的《期货日报》：
国内数据超级周之际，IMF发布的《世界经济展望》报告显示，今年全球经济预计增长3.2%，2017年预计增长3.5%，IMF下调对全球各经济体的经济增长预期，唯独将中国未来两年经济增长预期上调0.2个百分点，分别升至6.5%和6.2%。
上周，受宏观面利好以及外盘强势走高带动，上期有色金属指数周涨幅为3.54%，反弹74.57点，报收于2183点。铜、锌、镍、铝均大幅反弹，预计后市上期有色金属指数将继续上扬。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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