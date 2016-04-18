港报社评：机场集会＂小事化大＂损港誉--文汇报4月18日

尽管民航处等有关部门多次说明，特首女儿的行李是经过安检再交回本人，并不涉及航空安全，但职工盟属下的香港空勤人员总工会昨天仍然在机场接机大堂发动集会，把事件再度炒热，并用一些似是而非、耸人听闻的说法来误导市民、抹黑特首。这种把小事炒作为大事，更在机场大堂这个有各方来客兼人流密集的地方举行大规模集会的行为，势必严重损害香港机场和航空物流业的声誉，对香港本已出现困难的经济造成一定程度的打击，长远来说，空勤人员本身的饭碗也势必受到影响。

香港空勤人员总工会昨在机场接机大堂发起集会，声称不满民航处处理行政长官梁振英女儿遗留行李事件的态度，要求＂扞卫专业原则＂及＂守护航空安全＂云云。据报道约有上千人参加，令到原本已经人流密集的接机大堂更是一片嘈杂、混乱，还有人身体不适及发生了多起混乱事件。一些外国刚抵港人士看到这个场面，都不知发生了什么事情，相信这种场面一定不会给他们留下什么美好印象。

如果仅仅是要＂扞卫专业原则＂及＂守护航空安全＂，相信问题是比较简单的。相关机构包括保安局、机管局、民航处已一再作出解释，有关事件中已确认有关行李的物主，行李进入离境禁区前，亦经过保安检查，机场和航机安全没有受到任何影响，而做法属于航空公司地勤服务的酌情权范围之内，并未违反国际安检条例。但是，受反对派政党影响较大的香港空勤人员总工会，依然在昨天发起行动，明显就是要把这件与航空安全无关的事情炒热、搞大，以此来攻击特区政府，抹黑特首形象。

事实上，他们的这种做法，受到了其他空勤人员工会及团体的抵制，许多业内人士都表示不会参加。昨天参加集会的人士之中，真正的业内人士不多，大部分都是其他市民，显示业界的主流是反对在机场采取这种影响机场秩序和正常运作的行动。

需要强调的是，由于特首女儿的行李进入禁区时已经通过了正常的安检，此事与航空安全根本拉不上关系。但是，反对派却故意将两者挂钩，显然是别有用心。众所周知，航空安全是社会大众都非常关注的，尤其是港人经常外出公干或旅游，对此也特别敏感。反对派就是抓住这一点，把事情搞大，从而达到抹黑特首，干扰特区政府施政的目的。

香港机场是国际最著名的机场之一，在各种民航机场的评比中均在前五名之列，其设施和营运水平属于世界一流。安全检查更是既确保航空安全，又便利来往旅客，深受国际好评，这些美誉要经过多年的努力才累积下来，但要损害则是非常容易。显然，昨天的机场集会事件，就令许多不明真相的旅客对香港机场产生怀疑及误解，经某些媒体故意炒作和放大，更会对香港航空业的声誉造成严重损害，而最直接的后果，很可能就是影响到这些空勤人员的饭碗，不知道发起昨天集会的人士，有没有想过这一点。

对于此次集会，特区政府发言人表示，了解到社会人士对航空保安的关注，政府一直非常重视机场保安，强调机场的航空保安措施符合国际民航组织的相关规定。机管局会就事件向政府提交报告，如有需要会作出适当跟进。社会舆论也普遍呼吁要以客观、公正的态度来看事情，要就事论事，不要无限扩大及上纲上线。空勤人员如果还有意见和建议，应该透过正常的渠道提出，不要再作出这种既损害香港机场声誉，又影响本身饭碗的行动了。（完）

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