主要国家经济指标预测--4月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月19日(二) -- 韩国央行利率决定 4月 1.50% 1.50% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 2月 -- 盈余63 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余254 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 456 0900 德国ZEW经济景气判断指数 4月 正8.0 正4.3 现况指数 正51.0 正50.7 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 120 117.7 建筑许可(较前月) -- -2.2% 房屋开工年率(万户) 117 117.8 房屋开工(较前月) -- +5.2% 2100 韩国生产者物价指数(较上年同期) 3月 -- -3.4% (较前月) -- 持平 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正6 2350 日本出口(较上年同期) 3月 -6.9% -4.0% 日本进口(较上年同期) 3月 -16.2% -14.2% 日本贸易收支(亿日圆) 3月 顺差8,346 顺差2,428 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月18日(一) 0130 澳洲新车销售 3月 +2.2% -- 0130 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 +4.9% -- 0300 韩国L货供额 2月 +8.3% -- 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 58 59 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 白云/孙茉莉; 审校 李春喜)