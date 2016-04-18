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亚洲 | 2016年 4月 19日 星期二 07:08 BJT

****主要国家经济指标预测--4月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    4月19日(二)
      -- 韩国央行利率决定                            4月        1.50%       1.50%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            2月          --       盈余63
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --      盈余254
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    --          456
    0900 德国ZEW经济景气判断指数                     4月        正8.0       正4.3
                现况指数                                       正51.0      正50.7
    1230 美国建筑许可年率(万户)                      3月          120       117.7
             建筑许可(较前月)                                     --        -2.2%
             房屋开工年率(万户)                                   117       117.8
             房屋开工(较前月)                                     --        +5.2%
    2100 韩国生产者物价指数(较上年同期)              3月         --        -3.4%
                              (较前月)                           --          持平
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数              4月         --         正6
    2350 日本出口(较上年同期)                        3月        -6.9%       -4.0%
         日本进口(较上年同期)                        3月       -16.2%      -14.2%
         日本贸易收支(亿日圆)                        3月     顺差8,346   顺差2,428

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值      预估值
    4月18日(一)
    0130 澳洲新车销售                                3月         +2.2%       --
    0130 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告        3月         +4.9%       --
    0300 韩国L货供额                                 2月         +8.3%       --
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        4月          58         59 (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 白云/孙茉莉; 审校 李春喜)

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