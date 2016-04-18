《汇市简讯》澳元兑美元受日圆和日股走势影响

0100GMT * 澳元/美元受日圆和日经指数走势影响而上上下下 * 日经指数跌幅收窄至2.8%，美元兑日圆站上108 * 澳元兑日圆因此回到82.69，但仍下跌1.55% * 多哈会议未达成冻产协议后，亚洲盘走势踌躇 * 美股期货下跌0.65%，风险交易退居次位 * 澳元兑美元最新报0.7652，日内下跌0.95% (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张荻)