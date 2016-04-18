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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 09:16 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元受日圆和日股走势影响

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    * 澳元/美元受日圆和日经指数走势影响而上上下下
    * 日经指数跌幅收窄至2.8%，美元兑日圆站上108
    * 澳元兑日圆因此回到82.69，但仍下跌1.55%
    * 多哈会议未达成冻产协议后，亚洲盘走势踌躇
    * 美股期货下跌0.65%，风险交易退居次位
    * 澳元兑美元最新报0.7652，日内下跌0.95%
    (完)
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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