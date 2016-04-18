台湾汇市：台币兑美元盘初随韩元走弱，油价重挫拖累亚股

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透台北4月18日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。汇银人士指出，周末产油国协议冻产破局，油价大跌拖累亚股，韩元 趋贬，外资稍有买汇，台币走弱；不过盘初成交仍偏向清淡，目前仍在区间内盘整。
他们表示，台币贬至32.400附近也吸引部分出口商进场抛汇，限缩台币贬势，不脱上周区间。今日开盘价32.480，因距离实质交易的美元高位有一段距离，不排除是央行的〞杰作〞。
〞有时有做(开盘价)，有时又没做，...央行蒙了一层面纱，让人家看不到他是不是在笑。〞一位小型商银交易员说。
多位交易员指出，尽管油价动荡颇大，不过台币的波动倒也没有太过剧烈，盘初的实质交易不多。
今日台币实质交易区间在32.360-32.397，上日实质交易区间在32.284-32.400。
亚洲股市周一下跌，受累于油价期货重挫，之前多哈谈判未能达成协议解决全球供应过剩问题。 布兰特原油期货大跌5.2%左右至每桶40.86美元，美国原油期货下跌约5.5%至38.15美元。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.300-32.420
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