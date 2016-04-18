香港个股：太平洋航运拟1:1供股筹1.5亿美元，偿还可换股债及未来收购

路透香港4月18日 - 乾散货船营运商--太平洋航运 周一宣布拟进行1:1供股，集资约1.506亿美元（约11.68亿港元），将用于偿还可换股债券，以及储备现金伺机收购二手小灵便型及超灵便型乾散货船。

公司的声明称，供股价为每股0.6港元，较上周五收盘价1.44港元折让58.3%，基准为每持股一股现有股份可获发一股供股股份，公司将发行逾19.46亿股供股股份。

受供股消息影响，太平洋航运今天大幅低开15.28%后，盘初跌幅扩大至近两成。大盘恒生指数 则跌逾1%。

＂董事会相信，在乾散货运市场终于从30多年来其中一个最疲弱和最艰难之时期回升时，供股可提升本集团地位成为稳健可靠之贸易对手，以及客户及其他持份者之首选伙伴。＂太平洋航运称。

反映乾散货运价的波罗的海指数 自2月中的低位290点，至今反弹近1.2倍。

太平洋航运为百慕达注册公司，由于百慕达法律不允许供股认购价低于现有股份面值，公司因此建议注销已发行股本中各已发行现有股份之缴足资本0.09美元，并将法定股本中每股面值0.1美元之未发行现有股份，拆细为10股每股面值0.01美元之新股份。

公司表示，供股所筹资金，其中1.238亿美元将用以偿还2018年到期可换股债券，预期将被还回并于2016年10月赎回；余款将用作一般营运资金，包括潜在收购二手小灵便型及超灵便型乾散货船。

汇丰及法国巴黎证券将作为是次供股的包销商，分别负责包销60%及40%的供股股份。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)