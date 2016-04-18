新闻稿：中国3月份70个大中城市新建商品住宅上涨城市62个--统计局

一、新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况 （一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有8个，上涨的城市有62个。环比价格变动中，最高涨幅为5.4%，最低为下降0.7%。 （二）与上年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有29个，上涨的城市有40个，持平的城市有1个。3月份，同比价格变动中，最高涨幅为62.5%，最低为下降3.8%。 二、二手住宅价格变动情况 （一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有13个，上涨的城市有54个，持平的城市有3个。环比价格变动中，最高涨幅为9.3%，最低为下降0.7%。 （二）与上年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有23个，上涨的城市有46个，持平的城市有1个。3月份，同比价格变动中，最高涨幅为60.5%，最低为下降7.3%。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)