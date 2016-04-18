新闻稿：中国3月份70个大中城市新建商品住宅上涨城市62个--统计局

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透北京4月18日 - 中国国家统计局周一公布2016年3月份70个大中城市住宅销售价格变动情况，与上月相比，70个大中城市中，新建商品住宅（不含保障性住房）价格下降的城市有8个，上涨的城市有62个。
以下为统计局公布的新闻稿全文：
一、新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况 （一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有8个，上涨的城市有62个。环比价格变动中，最高涨幅为5.4%，最低为下降0.7%。 （二）与上年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有29个，上涨的城市有40个，持平的城市有1个。3月份，同比价格变动中，最高涨幅为62.5%，最低为下降3.8%。 二、二手住宅价格变动情况 （一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有13个，上涨的城市有54个，持平的城市有3个。环比价格变动中，最高涨幅为9.3%，最低为下降0.7%。 （二）与上年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有23个，上涨的城市有46个，持平的城市有1个。3月份，同比价格变动中，最高涨幅为60.5%，最低为下降7.3%。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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