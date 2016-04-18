《香港重要政经日程》--4月18日-5月17日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
================== 今日重要政经消息=================
4月18日（周一）
14:00 第一电讯集团 在中国举行临时股东大会。
中国海外 公布首季度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
4月19日（周二）
公布1-3月失业率。
* 4月20日（周三）
09:00 第六届＂两岸及香港《经济日报》财经高峰论坛＂。
14:30 皇家特许测量师学会发表2016年度亚洲区薪酬及福利调查报告记者会。
4月21日（周四）
公布3月份消费物价指数。
11:30 金石矿业 在中国举行股东特别大会。
4月22日（周五）
中国建筑国际 公布首季度业绩。
中车时代电气 公布首季度业绩。
4月26日（周二）
公布3月份进出口数字。
中国平安保险 公布首季度业绩。
4月27日（周三）
马钢 公布首季度业绩。
维达国际 公布首季度业绩。
4月28日（周四）
中海发展 公布首季度业绩。
4月29日（周五）
公布3月份M-3货币供应数字。
公布3月底止外汇基金总资产。
11:00 允升国际 在香港举行股东特别大会。
5月5日（周四）
公布3月份零售销售数字。
5月6日（周五）
09:30 中海物业 股东周年大会。
10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。
11:30 中国海外发展 股东周年大会。
5月9日（周一）
14:30 嘉里建设 在香港举行股东周年大会。
5月11日（周三）
11:00 华昱高速 在香港举行股东周年大会。
港交所 公布首季度业绩。
5月12日（周四）
10:00 昆仑能源 股东周年大会。
14:45 长江基建 在香港举行股东周年大会。
10:00 高伟电子 在香港举行股东周年大会。
5月13日（周五）
公布第一季本地生产总值(GDP)数据。
14:00 花样年 股东周年大会。
14:30 台泥国际 在香港举行股东周年大会。
11:00 万科置业（海外） 在香港举行股东周年大会。
10:00 西部水泥 在香港举行股东周年大会。
12:00 长江和记 在香港举行股东周年大会。
10:00 e-Kong Group 在香港举行股东周年大会。
5月17日
11:00 映美控股 在香港举行股东周年大会。
11:00 腾邦控股 在香港举行股东周年大会。
16:00 利亚零售 在香港举行股东周年大会。
注：（1）*代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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