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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 09:51 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑小涨，但持续进行盘整

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* 欧元兑英镑上涨0.3%，此前英国财政大臣奥斯本严厉警告退欧风险

* 英国房价靭性十足，且有消息称欧洲央行不打算削弱欧元兑美元

* 连四日震荡盘整，动能指标显示，五、10及20日移动指标互相冲突

* 中性格局确立，3/4月升势的38.2%回档位0.7940在收盘时守住

* 稍早0.7925低位，以及周四0.7981高位，为初步支撑及阻力位

* 图表：reut.rs/1SokoJ2

(完)

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