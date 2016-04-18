《汇市简讯》欧元兑英镑小涨，但持续进行盘整

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
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* 欧元兑英镑上涨0.3%，此前英国财政大臣奥斯本严厉警告退欧风险
* 英国房价靭性十足，且有消息称欧洲央行不打算削弱欧元兑美元
* 连四日震荡盘整，动能指标显示，五、10及20日移动指标互相冲突
* 中性格局确立，3/4月升势的38.2%回档位0.7940在收盘时守住
* 稍早0.7925低位，以及周四0.7981高位，为初步支撑及阻力位
* 图表：reut.rs/1SokoJ2
(完)
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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