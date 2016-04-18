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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 10:20 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆跌破108，因日本投资者买盘全数吸纳

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    * 日本投资者挂在约108.00日圆的买盘全数吸纳，美元兑日圆走跌
    * 稍早低点在107.75将被突破，尽管该水准鲜有交易
    * 日经指数今日亦大跌，没有带来支撑，目前下跌511点或逾3%
    * 美元兑日圆和日经指数双双回吐上周升幅。避险情绪再次升温
    * 在107.75下方，支撑位在107.50之前，及4月11日的趋势低位107.6
3
    * 在107.50-60有4.95亿美元的期权到期    
    (完)
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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