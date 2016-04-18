《汇市简讯》美元兑日圆跌破108，因日本投资者买盘全数吸纳

0207GMT * 日本投资者挂在约108.00日圆的买盘全数吸纳，美元兑日圆走跌 * 稍早低点在107.75将被突破，尽管该水准鲜有交易 * 日经指数今日亦大跌，没有带来支撑，目前下跌511点或逾3% * 美元兑日圆和日经指数双双回吐上周升幅。避险情绪再次升温 * 在107.75下方，支撑位在107.50之前，及4月11日的趋势低位107.6 3 * 在107.50-60有4.95亿美元的期权到期 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)