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亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 09:26 BJT

新债招标：台湾华航五年无担债以1.19%定价，预计发行金额50亿台币

路透台北4月20日 - 两家得标承销商周三表示，台湾大型航空公司--华航 105
-1期五年无担保公司债利率以1.19%定价，预计发行金额为50亿台币。
    
    他们并指出，该期公司债募得价款将用以偿还借款。华航在中华信评的评等为"twBBB+"
。    
    
    以下为2015年以来指标公司债五年期的发行情况：    
    
    公司         招标时间     发行利率/金额(台币)   信用评等         
    ===========================================================
    华航        2016年4月中      1.19%/50亿           twBBB+
    
    -----------------------------------------------------------
    日月光      2015年12月底     1.30%/70亿      Fitch A+(twn)
    
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2015年11月初     1.20%/39亿           twAA+
    
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2015年9月中      1.25%/28亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    台电        2015年8月底      1.15%/38亿      Fitch AAA(twn)
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2015年6月中      1.39%/22亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    中油        2015年6月初      1.30%/75亿         Fitch A+
    -----------------------------------------------------------
    台电        2015年4月底      1.35%/24亿           twAAA
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2015年3月底      1.44%/23亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    开发金      2015年3月底      1.42%/60亿           twAA
    
    -----------------------------------------------------------
    台电        2015年3月初      1.43%/48亿           twAAA
    -----------------------------------------------------------
    远东新世纪  2015年1月        1.38%/26亿           twAA-
    
    -----------------------------------------------------------
    富邦金      2015年1月        1.38%/61亿           twAA    
    
    -----------------------------------------------------------(完)
    
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 (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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