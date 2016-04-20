新债招标：台湾华航五年无担债以1.19%定价，预计发行金额50亿台币

路透台北4月20日 - 两家得标承销商周三表示，台湾大型航空公司--华航 105 -1期五年无担保公司债利率以1.19%定价，预计发行金额为50亿台币。 他们并指出，该期公司债募得价款将用以偿还借款。华航在中华信评的评等为"twBBB+" 。 以下为2015年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 华航 2016年4月中 1.19%/50亿 twBBB+ ----------------------------------------------------------- 日月光 2015年12月底 1.30%/70亿 Fitch A+(twn) ----------------------------------------------------------- 鸿海 2015年11月初 1.20%/39亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 鸿海 2015年9月中 1.25%/28亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 台电 2015年8月底 1.15%/38亿 Fitch AAA(twn) ----------------------------------------------------------- 鸿海 2015年6月中 1.39%/22亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 中油 2015年6月初 1.30%/75亿 Fitch A+ ----------------------------------------------------------- 台电 2015年4月底 1.35%/24亿 twAAA ----------------------------------------------------------- 鸿海 2015年3月底 1.44%/23亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 开发金 2015年3月底 1.42%/60亿 twAA ----------------------------------------------------------- 台电 2015年3月初 1.43%/48亿 twAAA ----------------------------------------------------------- 远东新世纪 2015年1月 1.38%/26亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 富邦金 2015年1月 1.38%/61亿 twAA -----------------------------------------------------------(完) 参看华航相关新闻，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)