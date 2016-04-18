台湾债市：10年增额公债早盘殖利率走低，受台股下跌及美债带动

路透台北4月18日 - 台湾10年期105/4R增额公债 周一早盘发行前交易殖利率走低。交易员指出，在美债殖利率走低，及台股下跌带动下，台债殖利率亦呈下滑走势。

但他们表示，随着殖利率走跌，往下追价力道随即减弱，且美债殖利率尚未脱区间整理，短线台债料难脱区间走势。

〞美债还在区间，要破1.7%台债多头才可能会回笼。〞一位大型商银交易员说。

他并称，随美债殖利率下跌，早盘台债殖利率跟着跳空往下开，不但没人愿意把殖利率进一步往下带，还有人站在卖方，〞盘中挂价比较密集，有人开始出来挂卖单，但没有人再往下去点，短线就撑着。〞

交易员表示，市场估美国联邦准备理事会(FED)4月升息机率低，美债陷区间整理，预计接近6月FED将开会时，美债殖利率才有机会往上去拉；台湾经济数据不佳，但也要等到6月央行开会才可能会有动作，届时市场才会有方向。

一大型证券商交易员则称，目前市场看法略显分歧，交易商心态比较偏空，惟殖利率若往上走银行业又站在买方，短线殖利率料将陷区间盘整。

本地时间10:25，10年券105/4R 发行前交易殖利率下跌1.40基点，至0.8500%，成交37亿台币；五年券105/5期 跌0.30基点至0.5350%，成交则仅1.5亿台币，随10年R券进入发行前交易，资金移转至10年券致交投冷清。台股加权指数 下跌0.46%。

美国指标10年期公债 上周五价格上涨9/32，收益率报1.748%，较周四尾盘下跌超过3个基点。10年期公债收益率触及1.740%日内低位。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.84-0.86%；105/5区间则为0.53-0.55%。

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