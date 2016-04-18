芝加哥期市：美国大豆期货续涨触及八个月高点，受南美产量担忧提振

以下是0211GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 463.75 4.00 +0.87% +0.87% 466.50 51 CBOT玉米 378.25 -0.25 -0.07% +1.14% 365.28 73 CBOT大豆 960.75 4.75 +0.50% +1.34% 911.27 79 CBOT稻米 $10.20 -$0.11 -1.11% -0.20% $10.17 62 美国原油 $38.50 -$1.86 -4.61% -7.23% $38.78 44 汇率 欧元/美元 $1.128 $0.000 -0.02% +0.11% 美元/澳元 0.766 -0.006 -0.80% -0.49% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/龚芳; 审校 张若琪/戴素萍)