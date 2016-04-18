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货币新闻 | 2016年 4月 18日 星期一 11:00 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货续涨触及八个月高点，受南美产量担忧提振

以下是0211GMT报价：
    
      合约              价格    变动     涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           463.75     4.00  +0.87%    +0.87%     466.50   51 
    CBOT玉米           378.25    -0.25  -0.07%    +1.14%     365.28   73  
    CBOT大豆           960.75     4.75  +0.50%    +1.34%     911.27   79  
    CBOT稻米           $10.20   -$0.11  -1.11%    -0.20%     $10.17   62
    美国原油           $38.50   -$1.86  -4.61%    -7.23%     $38.78   44 
    汇率
    欧元/美元          $1.128   $0.000  -0.02%    +0.11% 
    美元/澳元           0.766   -0.006  -0.80%    -0.49%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 汪红英/龚芳; 审校 张若琪/戴素萍)

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