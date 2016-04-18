路透基点：金鹰商贸就违反银团贷款部分财务条款寻求豁免--TRLPC

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的中国企业金鹰商贸集团寻求对违反去年7.605亿美元银团贷款部分财务条款予以豁免。
金鹰商贸须在4月底前获得豁免，或者就违反条款进行补救。金鹰在11月初宣布以1亿元人民币(1,543万美元)收购开发商南京侨鸿国际集团全部股权，是导致违反条款的触发因素。
3月30日，金鹰商贸宣布违反了2015年的银团贷款部分财务条款，正在与贷款银行谈判寻求豁免。
可选方案包括支付豁免费，或对贷款再融资。否则该公司需要按违约立即偿还贷款，香港一知情银行业人士称。
同意豁免的银行承贷总额至少要达到银团贷款的三分之二。2015年6月签订的7.605亿美元三年期子弹式银团贷款案中，共有23家银行参贷，其中八家牵头行兼簿记行(MLAB)。
MLAB：法国巴黎银行、花旗集团、星展银行 、富邦金控、恒生银行、汇丰、工银亚洲和法国外贸银行(Natixis)。消息人士称，部分贷款行试图在二级市场出售该贷款。
借款方为金鹰商贸子公司金鹰国际贸易。贷款包括6.255亿美元和10.52亿港元(1.35亿美元)两部分。
金鹰商贸集团有限公司为此次贷款提供担保。贷款最高综合收益为280个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码230个基点。
消息人士称，借款方宣布并购后，11月请求银行对条款进行豁免。并购交易于12月31日完成。
消息人士称，违约事关金鹰的债务水平。公司在3月30日公布2015年年报时称，截至2015年12月31日，金鹰经常性负债比经常性资产高35亿元人民币。
金鹰在年报中称，银行不大可能要求立即还款，有信心能达成一致。(完) (编译 王丽鑫；审校 刘秀红)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)