韩国金融市场：韩元和韩股下跌，受产油国协同冻产失败和地震拖累

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
全球油价急挫，因周日主要产油国会议的限产努力失败，使全球原油过剩的局面未得到遏制。
韩股挫跌，下跌股数量远超上涨股数量。
韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.4%至2,006.23点。
外资买盘带来一些支撑，净买入828亿韩元(7,196万美元)韩股。
铁矿石、钢铁和金属板块分项指数 跌0.9%，表现逊于大盘。浦项钢铁(POSCO) 跌0.6%，现代钢铁 跌0.5%。
现代汽车 涨1.3%，起亚汽车 涨2%，因丰田股价在一系列地震发生后挫跌。
三年期韩债期货6月合约 涨0.02点，至110.21。
0222GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,150.5 1,146.2
日圆/韩元 10.6539/99 10.5818
韩国公债期货 * 110.21 110.19
韩国综合股价指数 2,006.23 2,014.71
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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