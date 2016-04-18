版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 11:03 BJT

韩国金融市场：韩元和韩股下跌，受产油国协同冻产失败和地震拖累

全球油价急挫，因周日主要产油国会议的限产努力失败，使全球原油过剩的局面未得到遏制。

韩股挫跌，下跌股数量远超上涨股数量。

韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.4%至2,006.23点。

外资买盘带来一些支撑，净买入828亿韩元(7,196万美元)韩股。

铁矿石、钢铁和金属板块分项指数 跌0.9%，表现逊于大盘。浦项钢铁(POSCO) 跌0.6%，现代钢铁 跌0.5%。

现代汽车 涨1.3%，起亚汽车 涨2%，因丰田股价在一系列地震发生后挫跌。

三年期韩债期货6月合约 涨0.02点，至110.21。

0222GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,150.5 1,146.2

日圆/韩元 10.6539/99 10.5818

韩国公债期货 * 110.21 110.19

韩国综合股价指数 2,006.23 2,014.71

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/白云; 审校 张涛/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐