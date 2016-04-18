《路透晚报》--4月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国楼市3月全线回暖，热点二线城市接过沪深接力棒

宽松的政策环境助力中国楼市3月全线回暖，以上海、深圳为代表的一线楼市热度不减，但已开始向苏州、南京等热点二线城市传递，伴随着成交的持续高位，房地产投资也开始有起色，意味着中国房地产已向全面转好迈进。

--中国经济：中国主权债信市场实际评价通常高于评级机构给出的评级--财长

针对最近有两家国际主要评级公司下调了中国的评级展望，中国财政部长楼继伟出席二十国集团华盛顿财长和央行行长会议时表示，从中国被国际机构评级的历史情况看，中国主权债信的市场实际评价通常高于评级机构给出的评级，这说明有偏见。

--中国经济：今年开局良好，将加大供给侧改革并继续金融改革--周小川

中国央行行长周小川表示，今年以来中国经济开局良好，3月份经济指标与1-2月相比有明显回升。中国将灵活适度实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，大力推动供给侧结构性改革，金融改革也将不断推进。

--中国政策：跨境电商进口第二批清单公布，可满足国内大部分需求--财政部

中国财政部等十三个部门共同发布跨境电子商务零售进口商品清单（第二批），清单共包括151个8位税号商品，是在4月7日公布清单的基础上，根据有关法律法规，从支持跨境电商新业态发展、有利于电商企业平稳过渡的角度研究制定的。

--中国数据：一季度GDP环比仅增1.1%，创2011年一季度有纪录以来最低

中国国家统计局最新数据显示，中国2016年一季度GDP环比增长仅有1.1%，创2011年一季度开始有纪录以来的最低。

--中国反腐：两高发布贪污贿赂刑事案件司法解释，明确贪污受贿定罪量刑标准

中国最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释，明确贪污罪、受贿罪的定罪量刑标准以及贪污罪、受贿罪死刑、死缓及终身监禁的适用原则等，强调依法从严惩治贪污贿赂犯罪。

【金融】

--《市场观察》债务刺激：中国式路径依赖

日光之下，并无新事。中国一季度宏观经济和金融数据全面回升的背后，是经济再次陷入债务刺激的路径依赖，显示政府提出的供给侧改革和债务杠杆控制战略，仍是任重而道远。一季度宏观经济数据阶段性全面转好，债券、股市、外汇，大宗商品也呈现债跌、股扬、汇稳及商品强的格局，国际货币基金组织(IMF)，以及德银、野村、瑞银等海外投行4月纷纷上调了对2016年中国国内生产总值（GDP）的预期。

--路透专访：俄罗斯与中国的金融连通磋商“收获颇丰”--俄央行副总裁

俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov称，俄罗斯和中国可能最早下月达成一项协议，允许在俄罗斯成立离岸人民币中心。6月底前，也就是俄国总统普京到访北京期间，中国央行可能在莫斯科指定一家有中国人民币资本的清算银行。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元七天逆回购，单日净投放150亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放150亿元。

--中国债市动态：现券收益率变化不大交投清淡，信用债整体需求下降

向好经济数据冲击过后，中国银行间债市早盘走稳，以利率债为主的收益率窄幅波动，但交投较为清淡。信用债市场上，受近来众多风险事件影响，非过剩行业的债券取消发行也不断增加，整体需求有所下降。

--中国货币市场：流动性仍宽回购利率多续跌，关注MLF到期影响

中国银行间市场主要回购利率多继续走低，资金面整体仍维持宽松格局。交易员称，月度缴税将接近尾声，但是目前对资金的影响仍不明显，场内大行供给尚属充裕，资金拆借难度并不大。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.4336%，10年3.4881%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年增发债，中标收益率分别为3.4336%和3.4881%；一年、三年和五年增发债，中标收益率分别为2.4167%、2.9670%和3.1406%。

--中国信用债：风险事件频频一级市场迎倒春寒，4月取消发行已近690亿

4月以来中国信用债一级市场寒意逼人，因信用风险事件密集发生，令一度火热的买需迅速冷却。自上周二以来，又有超过40家发行人取消或推迟超短融、短融、中票及企业债的发行，涉及规模近400亿元人民币。

--中国证券：华创证券称在圣达威私募债承销中并无失职，债券业务正常

中国中型券商--华创证券周一发布公告称，该公司作为厦门圣达威服饰有限公司私募债项目的主承销商和受托管理人，在相关业务过程中履行职责，并无失职；目前债券业务均正常开展。

【外汇】

--中国汇市：人民币窄幅震荡微收升，市场偏谨慎客盘亦观望方向

人民币兑美元即期周一窄幅震荡微收涨，中间价因隔夜美指震荡回落而走升。交易员称，虽然人民币中间价出现反弹，但因市场担忧中国经济是否企稳，汇价略弱于中间价，短期料仍难见趋势性升贬走势。

--中国汇市：人民币汇率CFETS指数和BIS篮子指数连三周创记录新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(15日)的人民币汇率指数为97.38，较前周下跌0.27%，较2014年底下跌2.62%，该指数并连续三周创记录新低。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.4%，外围市场普遍走低和原油大跌等拖累大盘

中国股市沪综指收跌1.4%。分析师指出，受原油大跌及外围市场普遍走低影响，今日两市低开低走，全天维持疲弱震荡，量能继续萎缩。由于沪综指上周冲击3,100点后未得到量能有效跟进，大盘短期需调整整固，以消化获利盘压力。

--企业并购：中国海航将收购英国外币兑换运营商ICE

中国海航集团和英国外币兑换运营商International Currency Exchange (ICE)称，海航已达成协议收购ICE。这是中国企业向亚洲以外地区扩张业务的背景下，对欧洲投资热潮中的最新收购案。

--中港个股：金隅股份拟控股冀东集团，并将水泥等业务注入冀东水泥

中国水泥和地产商--北京金隅股份有限公司公告称，拟与冀东发展集团进行战略重组，成为后者控股股东；金隅股份及/或冀东集团并拟将水泥及混凝土等相关业务注入唐山冀东水泥。

--香港个股：中国联通预计首季净利同比下跌约85%，受费用上升拖累

中国电讯商--中国联通发出盈利预警，料首季净利同比大跌85%，至约4.8亿元人民币，主要受期内销售费用及其他营运成本上升等拖累。

--港股业绩：中国海外首季经营溢利同比升3.8%，政策宽松有利房地产市场

中国龙头房地产商--中国海外发展周一公布，今年首季的经营溢利为71.1亿港元，相比去年同期经重列数字增长3.8%。

--中港个股：晨鸣纸业拟定增募资至多80亿，投入木浆项目及增资晨鸣租赁