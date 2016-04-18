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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 11:05 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元因市场趋于平静而得到一些支撑

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    * 股市在多哈会议未果后下跌，但没有大幅震荡
    * 尽管油价下跌5%，大连铁矿石上涨1.0%，伦敦期铜升0.15%
    * 市场相对冷静，应该会支撑美元兑澳元
    * 如果澳元兑美元升破0.7685，则可能填补缺口，升至0.7725
    * 若收在20日移动均线0.7609下方，则表明顶部已成形，后市看跌
    (完)
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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