《汇市简讯》澳元兑美元因市场趋于平静而得到一些支撑

0257GMT * 股市在多哈会议未果后下跌，但没有大幅震荡 * 尽管油价下跌5%，大连铁矿石上涨1.0%，伦敦期铜升0.15% * 市场相对冷静，应该会支撑美元兑澳元 * 如果澳元兑美元升破0.7685，则可能填补缺口，升至0.7725 * 若收在20日移动均线0.7609下方，则表明顶部已成形，后市看跌 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张荻)