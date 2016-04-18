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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 11:23 BJT

澳新汇市：澳元受油价跌势拖累走低，通胀数据支撑新西兰元

澳元上周涨2.4%，部分得益于澳洲及其最大出口市场中国的经济数据乐观。

但是，油价周末重拾跌势抑制了风险偏好，令大宗商品和股市普遍遭遇一波抛售。

“人气似乎非常脆弱，随着这一天慢慢过去，大宗商品可能进一步走跌，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深交易员Stephen Innes称。

不过，澳元兑新西兰元 自五周低点反弹，升至1.1088。

新西兰元兑美元 持稳于0.6906，受助于该国通胀数据；周五尾盘报0.6916。

周一公布的数据显示，新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较前季上升0.2%，高于路透调查预估的上升0.1%。 (完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/王兴亚；审校 龚芳/李春喜)

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