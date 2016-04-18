日本股市：日经指数早盘收低3%，因地震及强势日圆打压风险偏好

“鉴于一系列事件引发的整体人气走弱，日圆逆转近来的跌势也在意料之中，这些事件包括：自然灾害、石油输出国组织(OPEC)会议未能兑现之前给出的承诺、以及巴西众议院通过对总统罗塞夫的弹劾案等地缘政治风险。”

避险货币日圆大幅上涨，之前全球主要产油国未能就冻产达成协议，推动油价重启跌势。日圆兑美元逼近18个月高点，削弱了出口商以及其他众多日本个股的获利前景。

轮胎出口企业普利司通 股价下跌2.6%，Panasonic 跌4%。

一些大型出口类股跌幅更大，因九州地震导致供应链中断并带来不确定性。地震已导致至少42人死亡，11万人被疏散。

索尼 大跌5.4%，该公司之前称其位于熊本的智能手机影像感测器(图像传感器)生产厂将继续停工。

丰田汽车 重挫5.1%，该公司之前称，在地震导致供应链中断后，将暂停整个日本工厂的生产。

本田汽车 早盘收盘跌4.5%，该公司之前称熊本附近的摩托车工厂将继续暂停生产直到周五。

东证股价指数保险股分项指数 早盘收跌5.4%，受财产和灾害保险股拖累。

东证股价指数 早盘收跌2.9%至1,321.98点，33个分类指数有32个下跌，建筑类指数 涨0.3%，受重建项目预期提振。

JPX-日经400指数 跌2.9%至11,952.29点。(完)

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